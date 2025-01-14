Группу торговцев нелегальным табаком осудили под Орлом

Сбыт подпольного табака шел десятками тысяч пачек.

Семь человек, среди которых были и женщины, предстали перед Орловским районным судом. Их обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных статьями 171.1 и 180 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, один из обвиняемых был организатором преступления, остальных он фактически нанял для его совершения. Преступный умысел организаторы заключался в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта, а также в продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками.

Интересно, что организатор был официально зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о нем были внесены в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Бизнесмен решил нажиться на довольно высоком спросе местных жителей на табачные изделия. Он нашел нелегальный источник поставок сигарет известных мировых брендов, которые решил продавать в магазинах сети «Табак». Шестеро остальных подсудимых, как следует из материалов уголовного дела, имели «достаточные навыки продажи различного рода товаров».

Грубо говоря, они выступали в роли продавцов. Организатор сам разработал структуру группы, план и схему ее функционирования, систему взаимоотношений ее участников, с четким распределением ролей между ними, определил механизм совершения преступлений, выработал меры конспирации. Через официальную торговую сеть нелегально продавались немаркированные табачные изделия таких торговых марок, как Marlboro, Parlament, Bond, Winston, Sobranie, Camel, Kent и др. Всего через нелегальный оборот, по оценкам следствия, прошло свыше 43 тысяч пачек сигарет.

Нелегальная торговля была налажена в 2022 году. Продавцы сами заказывали сигареты у организатора, руководствуясь спросом на них со стороны покупателей. Они детально отчитывались перед бизнесменом и сдавали ему выручки, а он платил им заработную плату, которая, со слов одной из участниц группы, составляла всего 15 тысяч рублей. Процент от продажи немаркированной табачной продукции продавцам не был положен.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний организатор получил наказание в виде лишения свободы на 4 года условно со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Испытательный срок, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление, составит 4 года. Продавцы также получили условные сроки лишения свободы и штрафы, но в меньшем, чем организатор, размере.

ИА «Орелград»