В Орловской области зарезервируют работу для нуждающихся граждан

Новый порядок начал действовать в регионе.

В Орловской области вступил в силу «Порядок резервирования отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите в соответствии с нормативными правовыми актами Орловской области». Соответствующее постановление издал губернатор Андрей Клычков, контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по социальной политике. Под резервированием в документе понимается определение работодателем видов работ или профессий, наиболее подходящих для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите, и количества вакантных рабочих мест по ним.

Особо нуждающимися в социальной защите в постановлении губернатора названы граждане, не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда и в связи с этим испытывающие трудности в поиске работы. К ним в Орловской области официально отнесены: граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и ищущие работу в течение 1 года с даты освобождения; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; граждане предпенсионного возраста – в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

Кроме того, резервировать рабочие места в регионе будут для следующих категорий граждан: беженцы и вынужденные переселенцы; д) граждане, уволенные с военной службы, в том числе участники специальной военной операции, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущие работу в течение 1 года с даты выдачи им документа об образовании и квалификации.

«Целью резервирования является содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите, и расширение возможностей их трудоустройства, в том числе после прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению Центра занятости населения Орловской области и его территориальных центров», – говорится в документе.

Виды резервируемых работ и профессий, равно как и количество резервируемых по ним рабочих мест и срок резервирования определяются в договоре о резервировании, который работодатели будут заключать с органами службы занятости. При этом губернатор рекомендовал работодателям резервировать рабочие места в зависимости от среднесписочной численности их работников: от 35 до 100 человек – в количестве не менее 1 единицы; свыше 100 человек – не менее 2 единиц.

ИА «Орелград»