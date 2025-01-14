Орловский губернатор обещал взяться за маршрутки «в ручном режиме»

Андрею Клычкову продолжают жаловаться на общественный транспорт.

Глава Орловщины коснулся темы в ходе эфира в соцсетях 13 января. Он проинформировал, что вместе с Центром управления регионом сделали большое исследование, чтобы выявить все проблемы.

«Я сейчас только его получил, ознакомлюсь, – продемонстрировал Клычков бумаги. – Я вообще считаю, что для меня сейчас два принципиально важных направления: это лекарства, это транспорт. Потому что здесь вопрос не только в наличии транспорта, но и в том, чтобы он работал по тем контрактам, которые коммерсанты выиграли. Потому что тут жалобу мы получаем: где-то что-то не так, стоимость у них не так. Ну вот, подняли стоимость. Сейчас получаем результат. Поэтому работу эту будем продолжать дальше, уже в таком – в ручном режиме, и доводить до завершения».

ИА “Орелград”