Орловский губернатор обещал взяться за маршрутки «в ручном режиме»

14.1.2025 | 9:11 Новости, Транспорт

Андрею Клычкову продолжают жаловаться на общественный транспорт.

ИА “Орелград”

Глава Орловщины коснулся темы в ходе эфира в соцсетях 13 января. Он проинформировал, что вместе с Центром управления регионом сделали большое исследование, чтобы выявить все проблемы.

«Я сейчас только его получил, ознакомлюсь, – продемонстрировал Клычков бумаги. – Я вообще считаю, что для меня сейчас два принципиально важных направления: это лекарства, это транспорт. Потому что здесь вопрос не только в наличии транспорта, но и в том, чтобы он работал по тем контрактам, которые коммерсанты выиграли. Потому что тут жалобу мы получаем: где-то что-то не так, стоимость у них не так. Ну вот, подняли стоимость. Сейчас получаем результат. Поэтому работу эту будем продолжать дальше, уже в таком – в ручном режиме, и доводить до завершения».

ИА “Орелград”


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