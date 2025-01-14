В Орле отметили 270-летие МГУ

Специальную выставку «270 лет МГУ» подготовила областная библиотека.

В отделе документов на иностранных языках областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «270 лет МГУ». Она проработает по 26 января 2025 года. На выставке представлены выпуски журнала «Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация». Как пояснили организаторы, в 1996 году в вузах России среди специальностей высшего профессионального образования появилась «Лингвистика и межкультурная коммуникация».

«Изменение классификаторов специальностей в связи с переименованием специальности «Иностранные языки» было вызвано признанием того факта, что изучение иностранных языков с их последующим применением невозможно без знания культуры, менталитета, национального характера, обычаев и традиций носителей этих языков, – говорят в «Бунинке». – Центром по разработке методических аспектов межкультурной коммуникации стал факультет иностранных языков МГУ, где к тому времени был накоплен богатый материал по проблемам общения культур и народов».

Московский университет был основан в 1755 году и считается старейшим российским университетом. Его учреждение стало возможным благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Ломоносова, чье имя сейчас и носит МГУ. Ломоносов придавал огромное значение созданию системы высшего образования в России. Еще в 1724 году при Петербургской академии наук, основанной Петром I, были учреждены университет и гимназия для подготовки в России научных кадров. Но с поставленной задачей они не справились.

Поэтому Ломоносов неоднократно ставил вопрос об открытии университета в Москве, а его предложения были поддержаны Шуваловым, фаворитом императрицы Елизаветы Петровны. Последняя и подписала 12 (25 по новому стилю) января 1755 года указ об основании Московского университета. Церемония торжественного открытия занятий в университете состоялась в день празднования годовщины коронации Елизаветы Петровны 26 апреля (7 мая) 1755 года. С тех пор эти дни традиционно отмечаются в университете студенческими празднованиями, к ним приурочены ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения» и дни научного творчества студентов.

В соответствии с планом Ломоносова в Московском университете были образованы три факультета: философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. Образование можно было продолжить, специализируясь на юридическом, медицинском или на том же философском факультете.

Сегодня МГУ – это крупнейший классический университет России, в котором обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны. В его структуре насчитывается 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий, Медицинский научно-образовательный центр, Научная библиотека, четыре музея, Ботанический сад, Научный парк. Филиалы МГУ работают в Севастополе, Ташкенте, Астане, Баку, Душанбе и Ереване.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»