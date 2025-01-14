На Орловщине определили места для крещенских купаний

14.1.2025 | 10:52 Новости, Общество

Их перечень опубликовало Управление МЧС по Орловской области.

Освящение воды на Крещение. Фото: Орловская митрополия

Напомним, православные христиане отмечают Крещение Господне (или Святое Богоявление) 19 января. В этом году праздник выпадает на воскресенье.

В 2025-м на территории Орловской области определены 25 мест крещенских купаний. Они находятся в 16 муниципальных образованиях.

При этом только в одной точке (в Краснозоренском районе) такое место организуют на реке (Любовше). В остальных случаях окунуться в ледяную воду можно будет в купелях — в основном, в открытых, а также на святых источниках, в родниках и колодцах.

При этом в областном центре таких мест не определено вовсе. Впрочем, в МЧС пояснили, что список может корректироваться муниципальными администрациями.

  • Верховский район – село Корсунь, купель на территории монастыря Корсунской иконы Божьей матери,
  • Глазуновский район – деревня Ловчиково, купель,
  • Дмитровский район – село Балдыж, купель, село Бородино, купель, село Соломино, купель,
  • Должанский район – село Баранчик, «Громовой колодец», купель.
  • Залегощенский район – деревня Ореховка, святой колодец,
  • Знаменский район – село Знаменское, купель,
  • Краснозоренский район – деревня Елагино, родник на реке Любовша,
  • Ливенский район – деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери «Знамение», село Успенское, купель, село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца, село Козьминка, купель, деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской, село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божьей матери,
  • Мценский район – деревня Фроловка, источник священномученика Кукши,
  • Новодеревеньковский район – село Кологривово, закрытая купель на реке Локотцы,
  • Новосильский район – источник на реке Пшевке около деревни Шейно,
  • Покровский район – село Верхососенское, купель у святого источника «Каменец», Дроскововский Орешник, купель, посёлок Покровское, улица Дубровинского, купель,
  • Сосковский район – село Кирово, купель,
  • Урицкий район – село Подзавалово, святой источник «Троеручица»,
  • Хотынецкий район – село Старое, купель,
  • Шаблыкинский район – посёлок Шаблыкино, улица Авангардовская, купель Сергия Радонежского.

ИА «Орелград»


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