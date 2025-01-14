На Орловщине определили места для крещенских купаний

Их перечень опубликовало Управление МЧС по Орловской области.
Напомним, православные христиане отмечают Крещение Господне (или Святое Богоявление) 19 января. В этом году праздник выпадает на воскресенье.
В 2025-м на территории Орловской области определены 25 мест крещенских купаний. Они находятся в 16 муниципальных образованиях.
При этом только в одной точке (в Краснозоренском районе) такое место организуют на реке (Любовше). В остальных случаях окунуться в ледяную воду можно будет в купелях — в основном, в открытых, а также на святых источниках, в родниках и колодцах.
При этом в областном центре таких мест не определено вовсе. Впрочем, в МЧС пояснили, что список может корректироваться муниципальными администрациями.
- Верховский район – село Корсунь, купель на территории монастыря Корсунской иконы Божьей матери,
- Глазуновский район – деревня Ловчиково, купель,
- Дмитровский район – село Балдыж, купель, село Бородино, купель, село Соломино, купель,
- Должанский район – село Баранчик, «Громовой колодец», купель.
- Залегощенский район – деревня Ореховка, святой колодец,
- Знаменский район – село Знаменское, купель,
- Краснозоренский район – деревня Елагино, родник на реке Любовша,
- Ливенский район – деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери «Знамение», село Успенское, купель, село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца, село Козьминка, купель, деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской, село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божьей матери,
- Мценский район – деревня Фроловка, источник священномученика Кукши,
- Новодеревеньковский район – село Кологривово, закрытая купель на реке Локотцы,
- Новосильский район – источник на реке Пшевке около деревни Шейно,
- Покровский район – село Верхососенское, купель у святого источника «Каменец», Дроскововский Орешник, купель, посёлок Покровское, улица Дубровинского, купель,
- Сосковский район – село Кирово, купель,
- Урицкий район – село Подзавалово, святой источник «Троеручица»,
- Хотынецкий район – село Старое, купель,
- Шаблыкинский район – посёлок Шаблыкино, улица Авангардовская, купель Сергия Радонежского.
ИА «Орелград»