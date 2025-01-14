На Орловщине определили места для крещенских купаний

Их перечень опубликовало Управление МЧС по Орловской области.

Напомним, православные христиане отмечают Крещение Господне (или Святое Богоявление) 19 января. В этом году праздник выпадает на воскресенье.

В 2025-м на территории Орловской области определены 25 мест крещенских купаний. Они находятся в 16 муниципальных образованиях.

При этом только в одной точке (в Краснозоренском районе) такое место организуют на реке (Любовше). В остальных случаях окунуться в ледяную воду можно будет в купелях — в основном, в открытых, а также на святых источниках, в родниках и колодцах.

При этом в областном центре таких мест не определено вовсе. Впрочем, в МЧС пояснили, что список может корректироваться муниципальными администрациями.

Верховский район – село Корсунь, купель на территории монастыря Корсунской иконы Божьей матери,

Глазуновский район – деревня Ловчиково, купель,

Дмитровский район – село Балдыж, купель, село Бородино, купель, село Соломино, купель,

Должанский район – село Баранчик, «Громовой колодец», купель.

Залегощенский район – деревня Ореховка, святой колодец,

Знаменский район – село Знаменское, купель,

Краснозоренский район – деревня Елагино, родник на реке Любовша,

Ливенский район – деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери «Знамение», село Успенское, купель, село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца, село Козьминка, купель, деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской, село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божьей матери,

Мценский район – деревня Фроловка, источник священномученика Кукши,

Новодеревеньковский район – село Кологривово, закрытая купель на реке Локотцы,

Новосильский район – источник на реке Пшевке около деревни Шейно,

Покровский район – село Верхососенское, купель у святого источника «Каменец», Дроскововский Орешник, купель, посёлок Покровское, улица Дубровинского, купель,

Сосковский район – село Кирово, купель,

Урицкий район – село Подзавалово, святой источник «Троеручица»,

Хотынецкий район – село Старое, купель,

Шаблыкинский район – посёлок Шаблыкино, улица Авангардовская, купель Сергия Радонежского.

ИА «Орелград»