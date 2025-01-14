Орловские водолазы-волонтёры не смогли найти тело подростка

Предположительно, мальчика убил отчим.

Поиски велись в Смоленской области. О них рассказывает smolnarod.ru.

Тело 14-летнего мальчика искали в Рославльском районе на реке Десна у села Екимовичи. Этим занималась водолазная группа «ДобротворецЪ» – специалисты московского и орловского подразделений. Также в работе участвовали добровольцы из объединения «Сальвара» и сотрудники смоленского Пожарно-спасательного центра.

Поиски продолжались в течении трёх дней, но не завершились успехом. К настоящему моменту работы финишировали. Волонтёры и спасатели исследовали около 30 тысяч квадратных метров дна реки, а также осмотрели берег и акваторию снаружи на протяжении двух тысяч метров.

Согласно текущей версии, мальчик погиб от рук отчима. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с подростком и нанёс ему несколько ударов по лицу и по голове. Несовершеннолетний скончался. Тогда мужчина отвёз тело на берег реки и скинул его в воду.

Сейчас подозреваемый задержан и заключён под стражу.

ИА «Орелград»