В Орле пристроили неуправляемый дом

Для него официально нашли управляющую компанию.

Соответствующее постановление утвердил мэр Орла Юрий Парахин.

Речь идёт о многоквартирном доме, расположенном в Железнодорожном районе по улице Московской, 58. В тексте документа указывается, что управляющая компания выбирается для домов «собственниками помещений которых выбранный способ управления не реализован» или «не определена управляющая организация».

Теперь опекать эту пятиэтажку будет ООО «УК «Орбита»».

Компания зарегистрирована в 2018-м году в Орле, в том же Железнодорожном районе. Известно, что на данный момент она обслуживает около десятка домов.

ИА «Орелград»