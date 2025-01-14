Орловское ООО два года судилось с Россельхознадзором

Предметом спора стала повилика.

Как рассказали в областном Управлении ведомства, на данный момент Верховный суд России поставил точку в этом споре. Инстанция отказала компании в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию ВС РФ по экономическим спорам для дальнейшего рассмотрения.

С Россельхознадзором судилось ООО Научно-производственное объединение «Бетагран Семена». В октябре 2022-го года региональное Управление ведомства установило карантинную зону по повилике на участке площадью 146,2 гектара. Земля находилась в Орловском муниципальном округе — в ведении данной компании.

Видовая принадлежность сорного растения была подтверждена заключением, выданным «Федеральным центром охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Однако ООО обжаловало приказ об установлении карантина в Арбитражном суде Орловской области. Затем последовали ещё два заседания (в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Центрального округа).

Здесь в обоих случаях судьи встали на сторону Россельхознадзора. Их решения подтвердили законность действий и решений сотрудников ведомства. Кроме того, в 2024-м году Россельхознадзор, проводя мониторинг, снова выявил на проблемном участке повилику.

В конце концов, «Бетагран Семена» дошло до Верховного суда, однако здесь ей отказали в передаче жалобы для рассмотрения. Теперь вопрос можно считать закрытым.

ИА «Орелград»