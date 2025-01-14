Орловцы продолжают жаловаться на отсутствие бесплатных лекарств

Тема стала одной из самых обсуждаемых на последнем прямом эфире орловского губернатора.

Её подняли в комментариях зрители, следившие за выступлением Андрея Клычкова.

Отметим, что сам губернатор практически не обращался к этому вопросу, лишь упомянув о нём. «Я вообще считаю, что для меня сейчас два принципиально важных направления, которые мы сейчас запустим в проработку – это лекарства, это транспорт», – заявил он.

В ответ на это последовал ряд жалоб от орловцев. Так, одна из зрительниц, больная сахарным диабетом, рассказала, что по-прежнему вынуждена приобретать лекарства за деньги. «В поликлинике сегодня в третьей нет опять ничего», – указала женщина.

«Пошёл третий месяц покупки [инсулина] за свой счёт», – призналась ещё одна орловчанка. Известно, что она также обслуживается в поликлинике №3 областного центра.

Впрочем, на отсутствие бесплатных лекарств жаловались и пациенты с другими диагнозами. Так, о соответствующих проблемах заявил мужчина, страдающий от онкологического заболевания.

Ещё один комментатор заявил, что не работает «номер телефона 122 с добавочным «6» по вопросам лекарственного обеспечения». Это специальный номер, закреплённый за Департаментом здравоохранения Орловской области.

Напомним, что проблема обострилась в декабре минувшего года. Тогда орловчане массово жаловались на отсутствие бесплатных лекарств даже президенту России на его ежегодной прямой линии. Прямо перед этим мероприятием орловские власти сообщили о новых отгрузках инсулина, которые должны были закрыть потребность в препарате в декабре и январе.

ИА «Орелград»