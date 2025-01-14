В Орле «Народный фронт» привлёк внимание к Выгонке

Транспортное обслуживание микрорайона оставляет желать лучшего.

Региональный штаб «Общероссийского народного фронта» провёл соответствующий опрос, а также самостоятельно изучил ситуацию на месте.

Оказалось, что на Выгонке не хватает свободных автобусов. Причём — как в будни, так и в выходные дни. «Люди могут стоять в среднем по 30 минут, а переполненный автобус просто проезжает мимо», – поделились в ОНФ.

При этом общественники отметили, что наихудшая ситуация сложилась с работой маршрутов №15 («Кольцо ТМК «Гринн» – Южный переулок») и №48 («Госуниверситет – Южный переулок»). Маршрут №47, который имеет те же конечные остановки, что и №48, но следует по другим улицам, обслуживается несколько лучше.

В итоге «Народный фронт» обратился в Администрацию Орла с просьбой проследить за движением маршруток и принять необходимые меры.

ИА «Орелград»