В Орловской митрополии рассказали о крещенской службе

14.1.2025 | 12:19 Новости, Общество

Главное праздничное богослужение состоится в Богоявленском соборе Орла.

Фото: orel-eparhia.ru

Его возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Служба начнётся в канун праздника, 18 января, в 17 часов. После её завершения, в 23 часа 30 минут, митрополит совершит божественную литургию и освятит воду.

Ранее в МЧС рассказали о местах для крещенских купаний. В этом году на Орловщине определено 25 таких точек в 16 муниципальных образованиях. Областного центра среди них нет.

Напомним, праздник связан с событием из евангельской истории — крещением самого Иисуса Христа. Считается, что при этом происходили чудесные явления и знамения.

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ИА «Орелград»


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