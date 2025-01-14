В Орловской митрополии рассказали о крещенской службе

Главное праздничное богослужение состоится в Богоявленском соборе Орла.
Его возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Служба начнётся в канун праздника, 18 января, в 17 часов. После её завершения, в 23 часа 30 минут, митрополит совершит божественную литургию и освятит воду.
Ранее в МЧС рассказали о местах для крещенских купаний. В этом году на Орловщине определено 25 таких точек в 16 муниципальных образованиях. Областного центра среди них нет.
Напомним, праздник связан с событием из евангельской истории — крещением самого Иисуса Христа. Считается, что при этом происходили чудесные явления и знамения.
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ИА «Орелград»