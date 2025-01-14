Вооружённую охрану ищут для ливенских почтальонов

В сопровождении неё почтальоны будут доставлять пенсии и пособия.

Управления ФПС Орловской области объявило тендер на оказание услуг по вооруженному сопровождению и охране почтальонов, осуществляющих доставку денежной наличности Ливенского почтамта. На электронной площадке в настоящий момент идет запрос коммерческих предложений. Из технического задания следует, что исполнитель должен оказывать услуги по вооруженному сопровождению и охране почтальонов в городе Ливны, на одном автомобиле, имеющем не менее 8 посадочных мест, 6 часов в день, всего 22 рабочих дня в месяц. Контракт планируется заключить на три года, таким образом, почтальоны будут находиться под вооруженной охраной 4752 часа.

Основная задача тендера заявлена так: недопущение краж и хищений денежных средств при их транспортировке по маршрутам следования, с организацией оперативного реагирования при пресечении противоправных посягательств – разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий. Услуги должны оказываться на автомобиле исполнителя, с одним вооруженным охранником-водителем, с понедельника – по пятницу. В субботу и воскресенье услуги не оказываются.

Каждый охранник должен иметь действующее удостоверение частного охранника или других организаций, подтверждающее его правовой статус и квалификацию. Он также должен иметь действующее разрешение на ношение и применение при исполнении служебных обязанностей служебного оружия. Контракт обяжет охранников «обеспечить чистое и аккуратное ношение специальной форменной одежды, иметь опрятный внешний вид, иметь средства радиосвязи или мобильной связи, обеспечивающие бесперебойную связь на участках доставки».

Охрана также должна знать руководство по оказанию доврачебной медицинской помощи пострадавшим при получении телесных повреждений и уметь оказывать при необходимости доврачебную медицинскую помощь пострадавшим. К выполнению обязанностей по вооруженному сопровождению почтальонов не допустят охранников-стажеров. Грубым нарушением контракта будет сочтено употребление сотрудником охраны любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и психотропных веществ, а равно появление для вооруженного сопровождения в состоянии алкогольного или наркотического либо иного токсического опьянения.

Грубым нарушением также будет считаться некорректное или грубое обращение сотрудника охраны с почтовыми работниками или клиентами. Водитель-охранник должен быть экипирован – служебное оружие, бронежилет 3 класса, наручники, газовый баллончик и резиновая палка. При доставке и выплате пенсий и пособий на дому охранник обязан сопроводить почтальона до подъезда.

Напомним, летом 2022 года в Ливнах произошло разбойное нападение на почтальона. Как сообщало тогда МВД России, неизвестный мужчина ударил женщину-почтальона металлическим предметом по голове, после чего похитил у нее сумку с деньгами, предназначенными для выплаты пенсий. Затем сел в автомобиль подельника, припаркованный неподалеку, и скрылся с места преступления. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители. «Большую часть похищенных денежных средств – порядка 460 тысяч рублей – полицейские изъяли при проведении обыска в гараже у одного из фигурантов. Остальной суммой злоумышленники распорядились по своему усмотрению», – сообщала в июле 2022 года официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИА «Орелград»