Финансирование программы образования урезали

Важные поправки внесло правительство региона в одну из ключевых программ.

Правительство региона внесло поправки в паспорт государственной программы «Образование в Орловской области». Анализ изменений провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Так, они подметили, что общий объем затрат на реализацию программы сокращен с 74,491 до 72,384 миллиарда рублей. Кроме того, правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы «Образование» в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».

Главным распорядителем бюджетных средств в данном случае является региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Согласно новым правилам, при заключении соглашений о предоставлении субсидий департамент совместно с органами местного самоуправления определяет контрольные точки для мониторинга строительства и реконструкции, в том числе с элементами реставрации, а также технического перевооружения объектов капитального строительства и приобретения объектов недвижимости. При этом строго определены сроки.

«После 23 декабря соответствующего финансового года заявка на финансирование в пределах суммы бюджетных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, направляется муниципальным образованием в департамент без приложения документов, подтверждающих приемку выполненных работ, и отчета КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик» в случае их отсутствия на момент подачи заявки с последующим их представлением в срок до 1 апреля года, следующего за годом перечисления субсидии», – сообщают аналитики.

Основанием для внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии отныне также является уменьшение сметной стоимости возведения объектов капитального строительства по результатам государственной экспертизы. Последняя должна включать в себя проверку достоверности определения сметной стоимости строительства или реконструкции таких объектов. Кроме того, соглашение о субсидировании может быть изменено в случае экономии средств за счет уменьшения цены муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения.

ИА «Орелград»