Орловцы за год подарили 4000 объектов недвижимости

Однако с 2025 года дарить недвижимость станет чуть труднее.

Жители Орловской области в 2024 году зарегистрировали более 4 тысяч договоров дарения недвижимого имущества. Об этом сообщило Управление Росреестра по Орловской области. Однако, как уточнили в пресс-службе ведомства, процедура дарения теперь станет немного сложнее. Новшества вступили в силу с 13 января 2025 года, и согласно им все договоры дарения недвижимости между гражданами теперь подлежат нотариальному заверению. Новые правила ввел в силу Федеральный закон от 13.12.2024 № 459-ФЗ. Именно он изменил порядок регистрации договоров дарения недвижимого имущества, в том числе домов, квартир, земельных участков, комнат и т.д.

«Теперь для составления или заверения договора дарения необходимо обратиться к нотариусу, который проверит все необходимые сведения (права на объект дарения, отсутствие ограничений/ обременений на недвижимость, дееспособность сторон сделки и иную юридически значимую информацию), после чего заверит сделку», – информирует пресс-служба регионального Управления Росреестра.

Нотариус должен сам в электронном виде направить документы в Росреестр для регистрации перехода права собственности. В ведомстве подчеркивают, что новый закон не делает исключений, нотариальному заверению отныне подлежат все сделки дарения, даже если они совершаются между близкими родственниками и супругами. Например, без нотариуса нельзя подарить квартиру детям или дачу – жене.

Как пояснила Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области, законодательная новелла направлена на минимизацию мошеннических действий с недвижимостью граждан, а электронный формат позволяет получить соответствующую услугу быстро и удобно. «Срок регистрации нотариальных сделок составляет 24 часа. Договоры дарения, поступившие на государственную регистрацию до 13 января 2025 года, дополнительно удостоверять нотариально не требуется», – подчеркнула Надежда Кацура.

ИА «Орелград»