За год в Орловской области построили 32 многоквартирных дома

Показатель жилищного строительства предыдущего года превышен на 3 процента.

В 2024 году на территории Орловской области введено в эксплуатацию 32 многоквартирных жилых дома общей площадью квартир 184,9 тысячи квадратных метров, что на 3 процента больше, чем в 2023 году. Такие данные привела пресс-служба губернатора, а озвучены они были на аппаратном совещании в региональной администрации. По данным управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, в 2024 году этим ведомством было рассмотрено около двух тысяч обращений от физических и юридических лиц о предоставлении различных услуг.

В частности, за год выдано 1083 градостроительных плана, в том числе для школ и корпуса поликлиники № 1 в городе Орле, принято 9 решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного использования, 42 решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, выдано 132 разрешения на строительство, подготовлено 97 продлений разрешений на строительство и 41 внесение изменений в разрешения на строительство, выдано 83 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Тем временем Орелстат сообщил, что в январе-ноябре 2024 года организациями и индивидуальными застройщиками в Орловской области было построено 4259 квартир. За отчетный период времени введено в эксплуатацию 339,3 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, в том числе в городах и поселках городского типа – 169,3 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 170 тысяч квадратных метров.

Плановый объем ввода жилья на 2024 год для Орловской области установлен федеральным центром в рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», он составляет 322 тысячи квадратных метров, или 86 процентов по отношению к уровню, достигнутому регионом в 2023 году. Кстати, в 2023 году в Орловской области ввели в эксплуатацию 374,4 тысячи квадратных метров общей площади жилья, что на 0,1 процента превысило показатель 2022 года.

ИА «Орелград»