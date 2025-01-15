Конкурс на знак «Населенный пункт трудовой славы» объявили заново

Областные власти предприняли уже третью попытку выбрать лучший эскиз.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области уже в третий раз за последние три месяца объявил о проведении конкурса на лучший эскизный проект памятного знака «Населенный пункт трудовой славы». Напомним, что предыдущие два конкурса были признаны несостоявшимся. Возможно, выбрать лучший эскиз удастся с третьей попытки. Напомним, что населенные пункты трудовой славы появятся в регионе по новому закону, принятому в 2024 году Орловским облсоветом народных депутатов.

Для них и требуется разработать единый знак. Условия конкурса по сравнению с предыдущими фактически не изменились, они прописаны в указе губернатора. Срок приема документов для участия в конкурсе – с 14 января 2025 года по 12 февраля 2025 года включительно. Документы представляются в указанный выше департамент, принимают их ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00). Можно направить документы и почтой.

Задачей конкурса является создание эскизного проекта памятного знака, обозначающего присвоение почетного звания «Населенный пункт трудовой славы». Участниками конкурса могут стать художники, дизайнеры, архитекторы, скульпторы и иные граждане, союзы творческих деятелей, общественные объединения и иные организации. Надо представить от одной до трех заявок. Эскизный проект памятного знака должен содержать поле для размещения текста соответствующего указа губернатора о присвоении населенному пункту Орловской области почетного звания.

Эскиз надо выполнить без привязки к конкретной территории, он должен содержать графическую и текстовую части. Графическая часть должна включать в себя: общий вид памятного знака (аксонометрия, перспектива); 3D-изображение или макет памятного знака; план фасадов памятного знака; чертежи, отражающие авторский замысел (при наличии). Графическая часть эскизного проекта памятного знака должна быть представлена в цифровом виде в цветном и черно-белом исполнении на любом электронном носителе.

Текстовая часть представляет собой пояснительную записку или аннотацию. Она должна содержать описание концепции эскизного проекта памятного знака: пластическую и образную идеи; материалы, из которых предполагается изготовление памятного знака; предложения по благоустройству территории; обоснование применения тех или иных символов, используемых при разработке памятного знака. Также следует указать ориентировочную стоимость изделия и авторские решения. Пояснительная записка не должна занимать не более двух страниц машинописного текста, представляется она на бумажном и электронном носителях.

Представленный на конкурс эскизный проект памятного знака возврату не подлежит. Рассмотрение документов претендентов и определение победителя осуществляется на заседании конкурсной комиссии, решение которой принимается на открытом голосовании простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим. При оценке комиссия руководствуется следующими критериями: образная и эстетическая выразительность проекта; долговечность и прочность конструкции памятного знака; глубина раскрытия темы увековечения трудовой славы городов, поселков городского типа, поселков, сел, деревень, слободы Орловской области, которые сыграли значительную роль в истории Орловской области; высокий художественный уровень; возможность реализации проекта в современных условиях.

ИА «Орелград»