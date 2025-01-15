Один из самых умных людей в России удостоился выставки в Орле

Областная библиотека отмечает юбилей Александра Грибоедова.

Выставка «Отечества великий сын» начала работать в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина работает выставка «Отечества великий сын». Ознакомиться с экспозицией можно по 28 января включительно. В ее состав вошли тематические издания Литература в школе», «Русская словесность», «Русская речь» и другие, дающие методические рекомендации по изучению произведений Александра Грибоедова.

Именно в честь 230-летия со дня рождения выдающегося русского писателя, дипломата, историка, востоковеда организована выставка. Родился Грибоедов 15 января 1795 года. «Это один из самых умных людей в России. Любопытно послушать его», – так писал о Грибоедове великий Александр Пушкин. «Это человек громаднейшего ума и ослепительных способностей. Грибоедов – музыкант, математик, писатель – стилист, психолог. Может быть, рядом с ним нельзя никого поставить. По разнообразию своих задатков он гениален. Грибоедов – колоссальная, ослепляющая фигура»», – а это уже цитата Анатолия Луначарского.

«Короткая жизнь писателя таинственна, прекрасна и трагична. Его яркая личность не могла не останавливать внимания людей, встречавшихся с ним и порождать легендарные слухи, – говорят в Орловской областной библиотеке имени Бунина. – Внимание на протяжении веков приковано к загадочным моментам жизни Грибоедова, таким как тайна рождения, «четверная дуэль», любовь дипломата, трагическая гибель в расцвете сил. На все эти вопросы ответят публикации в журналах «Родина», «Смена», «Наука и жизнь», «Вопросы литературы»».

За свою недолгую жизнь Грибоедов успел создать около 30 произведений, наиболее знаменитым из которых является его бессмертная и актуальная до сих пор комедия «Горе от ума», в которой автор резко критикует московскую аристократию. Удивительно, но уже более 200 лет она не теряет свою популярность. Грибоедов трагически погиб в 1829 году во время дипломатического визита в Тегеран. На русское посольство напала огромная толпа, подстрекаемая религиозными фанатиками. Грибоедов погиб в возрасте 34 лет. Примечательно, что о его смерти в России не писали почти 30 лет, а его творчество и дипломатическую работу по достоинству оценили только тогда, когда на сцене впервые поставили «Горе от ума» без цензурных правок.

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ИА «Орелград»