Орловцев будут штрафовать за ёлки в мусорных баках

15.1.2025 | 15:36 Новости, Общество

Об этом напомнили в мэрии Орла.

Фото: ИА “Орелград”

Как сообщили в городской администрации, в стандартные уличные контейнеры можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы. Их размеры не должны превышать полметра — как в длину, так и в глубину и в ширину.

Нарушителей ожидают штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей, либо от 3 до 5 тысяч (при повторном нарушении). Выбросить ёлку в мусорный контейнер на законных основаниях тоже можно, но для этого её надо распилить и упаковать.

Альтернативный вариант — сдать уже ненужный символ Нового года на переработку. Сегодня в Орле стартовала акция по сбору ёлок.

Принести новогоднее дерево на один из 16-ти пунктов приёма можно с 7 до 23 часов, во всех районах города. Собранные ели отправят на переработку. Материал используют как корм или подстилку для животных.

Адреса пунктов приёма публиковались ранее.

ИА «Орелград»


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