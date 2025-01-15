Орловцев будут штрафовать за ёлки в мусорных баках

Об этом напомнили в мэрии Орла.

Как сообщили в городской администрации, в стандартные уличные контейнеры можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы. Их размеры не должны превышать полметра — как в длину, так и в глубину и в ширину.

Нарушителей ожидают штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей, либо от 3 до 5 тысяч (при повторном нарушении). Выбросить ёлку в мусорный контейнер на законных основаниях тоже можно, но для этого её надо распилить и упаковать.

Альтернативный вариант — сдать уже ненужный символ Нового года на переработку. Сегодня в Орле стартовала акция по сбору ёлок.

Принести новогоднее дерево на один из 16-ти пунктов приёма можно с 7 до 23 часов, во всех районах города. Собранные ели отправят на переработку. Материал используют как корм или подстилку для животных.

Адреса пунктов приёма публиковались ранее.

ИА «Орелград»