Орловские учёные установили природу послековидных нарушений памяти

Исследования проводили в Научно-технологическом центре биомедицинской фотоники ОГУ имени Тургенева.

Специалисты занимались ими два года. Эксперименты курировал учёный из Москвы. Об их результатах «Вести-Орёл» рассказала стажёр-исследователь центра Юлия Локтионова.

По её словам, причина таких нарушений — в том, что перенесённый короновирус сокращает кровоток в сосудах кожи, расположенных в области лба. Эти сосуды ведут к внутренней сонной артерии, питающей головной мозг. Такой сбой приводит к нарушению когнитивных функций.

В ходе экспериментов учёные собирали данные с приборов, которые прикрепляли ко лбам, рукам и пальцам пациентов. Полученную информацию обрабатывали на специальном оборудовании, которое следит за метаболизмом (обменом веществ) в клетках.

«Мы можем говорить, насколько клетка здорова, поскольку у здоровых и патологических клеток тип метаболизма отличается», — пояснила Локтионова.

В итоге орловцы пришли к вышеуказанным выводам. Как считают учёные, новые методики диагностики помогут врачам точнее назначать пациентам, переболевшим ковидом, нужные реабилитирующие процедуры.

ИА «Орелград»