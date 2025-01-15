В Орле целый подъезд живёт без газа уже неделю

15.1.2025 | 12:28 ЖКХ, Новости

Услуги лишились 20 квартир, где живут около 60 человек.

Фото: vk.com/nf_orel

С проблемой столкнулись жители дома по Латышских стрелков, 79. 9 января в четвёртом подъезде дома произошла утечка газа. Её быстро устранили. Однако после этого «голубое топливо» так и не вернулось в квартиры (с 61-й по 80-ю).

Как объяснили в региональном штабе «Общероссийского народного фронта», договор, заключённый между управляющей компанией и газоснабжающей организацией, не соответствует формальным требованиям. Юридические споры «выходят боком» конечным потребителям услуги.

Здесь проживают пенсионеры, ветераны труда, семьи с детьми, в том числе, с малолетними. Сейчас они вынуждены греть воду в электрических чайниках и есть холодную пищу.

«Жители в момент отключения сразу обратились в жилищную инспекцию и в ЖЭУ, но в рабочий день никого на месте не было», – рассказали в ОНФ. Теперь уже общественники сообщили о ситуации в прокуратуру, а также в ресурсоснабжающую организацию.

ИА «Орелград»


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