В Орле целый подъезд живёт без газа уже неделю

Услуги лишились 20 квартир, где живут около 60 человек.

С проблемой столкнулись жители дома по Латышских стрелков, 79. 9 января в четвёртом подъезде дома произошла утечка газа. Её быстро устранили. Однако после этого «голубое топливо» так и не вернулось в квартиры (с 61-й по 80-ю).

Как объяснили в региональном штабе «Общероссийского народного фронта», договор, заключённый между управляющей компанией и газоснабжающей организацией, не соответствует формальным требованиям. Юридические споры «выходят боком» конечным потребителям услуги.

Здесь проживают пенсионеры, ветераны труда, семьи с детьми, в том числе, с малолетними. Сейчас они вынуждены греть воду в электрических чайниках и есть холодную пищу.

«Жители в момент отключения сразу обратились в жилищную инспекцию и в ЖЭУ, но в рабочий день никого на месте не было», – рассказали в ОНФ. Теперь уже общественники сообщили о ситуации в прокуратуру, а также в ресурсоснабжающую организацию.

ИА «Орелград»