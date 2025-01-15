Поставки лекарств для льготников обещают завершить до весны

В Департаменте здравоохранения Орловской области ответили на претензии жителей региона.

Напомним, эта тема стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова.

Как пояснили с официального аккаунта Департамента здравоохранения Орловской области, на данный момент идут закупки по заявкам, поступившим от медицинских организаций. Мероприятия проводятся «в рамках выделенного финансирования»

«Ввиду большого количества закупаемых препаратов, их единомоментное поступление не представляется возможным. Поставки запланированы на январь – февраль 2025 года», – резюмировали в депздраве.

Впрочем, некоторые препараты уже приобретены и, частично, поставлены в аптеки. Это касается, в частности, отдельных лекарств для больных сахарным диабетом.

«Инсулины короткого и продлённого действия закуплены. Частично поставки осуществлены в аптечные организации (туджео, новорапид, соликва, ринлиз), по ряду позиций ожидается развоз по аптечным организациям (апидра, левемир, тресиба). Инсулин изофан, инсулин аспарт двухфазный, райзодег ожидаются к поступлению в область до 15 января (по информации поставщиков)», – рассказали представители департамента.

ИА «Орелград»