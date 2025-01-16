Экс-мэра Болхова оставили под домашним арестом

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Орловской области.

Вопрос об изменении меры пресечения рассматривался сегодня. Суд решил сохранить существующую ситуацию в силе. Напомним, Виктор Авилов находится под домашним арестом с июля минувшего года.

Также суд сохранил меру пресечения, избранную для второго обвиняемого – Ирины Казаковой, бывшей заместительнице мэра Болхова.

Авилов и Казакова обвиняются в превышении должностных полномочий при при благоустройстве территории парка «Болховкин луг». При этом Авилов не признал вину, а Казакова, напротив, не только сделала это, но также активно давала показания и сотрудничала со следствием.

Следующее заседание по делу состоится 22 января.

ИА “Орелград”