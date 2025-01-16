На ремонте орловской школы пытались украсть 119 миллионов

Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц ООО «Бизнесстройпроект».

Организации доверили капитальный ремонт Хотынецкой средней школы имени Поматилова. Соответствующий контракт заключили в апреле минувшего года. Сообщалось, что работы должны завершиться в 2025-м году.

Однако прокуратура установила, что фактически они даже не велись. Подрядчик существенно отстал от сроков. Кроме того, компания, выполняя отдельные виды работ, использовала стройматериалы, качество которых оказалось ниже предусмотренного контрактов.

«Должностные лица порядной организации путём обмана пытались похитить денежные средства, выделенные на капитальный ремонт школы, в сумме более 119 миллионов рублей», – констатировали в ведомстве. Правда, это им не удалось, так как в декабре муниципальный заказчик расторг неудачный контракт в одностороннем порядке.

На данный момент по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ранее следственные органы возбуждили другое дело – по факту хищения примерно 35 миллионов, выделенных из бюджета подрядчику в качестве аванса.

ИА «Орелград»