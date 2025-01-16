Всё больше орловцев жалуются в Роспотребнадзор

Орловское управление ведомства подвело итоги за истекший год.

Число граждан, обратившихся за помощью в Роспотребнадзор, выросло на 3,1% (до 4709 человек).

На каждые 10 тысяч жителей пришлось по 68 обращений. Речь идёт об орловцах, которых интересовала защита прав потребителей, а также вопросы санитарного и эпидемиологического благополучия — таковых было абсолютное большинство (98,7%).

Наиболее актуальной темой стали товары ненадлежащего качества. 48,7% обращений оказались связаны именно с ней. Также орловцев беспокоили проблемы ЖКХ (12,2%), телефонной связи (10,3%), бытового обслуживания (8,1%).

По фактам нарушения прав управление направило в в суды 39 исковых заявлений. В ходе заседаний с участием сотрудников Роспотребнадзора орловцам присудили к выплате, в общей сложности, 2 миллиона 605 тысяч 500 рублей. При этом 246 тысяч рублей из этой суммы пришлось на компенсацию морального вреда.

«Все обращения рассмотрены в срок», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»