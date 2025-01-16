Мценскую версту «переверстали»

Завершение благоустройства в орловском райцентре перенесено.

15 января объект осмотрели депутаты облсовета. 1066 метров улицы Ленина должны были преобразить и стилизовать «под старину», украсить малыми архитектурными формами.

Подрядчика определили в апреле 2024 года. За работы принялось ООО “ТВК” из Нижнего Новгорода. За время исполнения цена контракта сократилась почти на два миллиона и составляет 81 423 799 рублей 25 копеек. Дата окончания исполнения – 9 января 2025 года, указано в ГИС «Закупки».

Глава города Мценска Николай Кочетаев пояснил, что проделана большая работа. Перенесены и отремонтированы коммуникации, воздух освобожден от обилия хаотичных проводов. Спилили возрастные и красивые липы, но они были расположены слишком близко к зданиям. Посадили чудные красные дубы. На растения есть гарантия, подчеркнул глава. По словам Николая Кочетаева, бизнес возражал против уменьшения числа парковочных мест, но так удалось увеличить шири тротуаров. На праздники эту часть улицы планируют перекрывать, чтобы она становилась местом прогулок и встреч. Николай Кочетаев сказал, что будут стараться ремонтировать и фасады как муниципальных зданий, так и находящихся в частной собственности. На «Версте» уже установили «Леди Макбет». Небольшой орловский город многие знают именно благодаря этой героине повести Николая Лескова. А сдать объект полноценно планируют в мае или к Дню города, в июле.

ИА “Орелград”