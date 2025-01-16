Обманувший орловца кондитер получил 7 лет

Суд вынес приговор Дмитрию Дюрану, не вернувшему долг жителю Орловской области.

Дело о мошенничестве рассматривал Дзержинский городской суд Нижегородской области. Потерпевших оказалось несколько. Житель Орловской области являлся одним из них.

Дюран предлагал вкладываться в его кондитерскую сеть Family Desert. Вложения должны были вернуться с процентами. По факту после получения денег бизнесмен переставал общаться с кредиторами.

Как сообщает SHOT, фермер из Орловской области одолжил Дюрану полмиллиона рублей под 5% годовых. Однако, как и другие потерпевшие, не увидел ни основной суммы, ни процентов.

В общей сложности мошенник привлёк около 105 миллионов рублей. Суд приговорил его к 7 годам колонии общего режима.

Дюран известен своими связями со знаменитостями. СМИ называли его возлюбленным балерины Анастасии Волочковой. Одной из потерпевших стала экс-супруга певца Стаса Пьехи.

ИА «Орелград»