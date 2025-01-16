Орловца осудили за причинение смерти по неосторожности

Жителю Орловской области дали полтора года исправительных работ.

Об этом рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

Всё случилось в июне 2023-го года в Ливнах на улице Селищева рядом с одним из жилых домов. У молодого жителя города возник дорожный конфликт с соседом. Известно, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек нанёс оппоненту удар рукой в лицо. Тот потерял равновесие и упал на асфальт, ударившись головой. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении.

В итоге орловцу пришлось предстать перед судом. Его признали в причинении смерти по неосторожности.

В итоге его приговорили к полутора годам исправительных работ.

Ранее стало известно, что в Орле фиктивные медосмотры привели к уголовным делам.

ИА «Орелград»