На Орловщине бригаду «Скорой» переводят из глубинки в райцентр

Об этом рассказал орловский общественник Дмитрий Серёгин.

Координатор независимого профсоюза работников здравоохранения «Действие» опубликовал пост в своих соцсетях.

По словам Серёгина, переезжать придётся бригаде «Скорой помощи», которая располагалась в Верховском районе в посёлке Русский Брод. Её переводят в районный центр — в Верховскую ЦРБ. При этом он ссылается как на самих медработников, так и на местных жителей.

Общественник указывает, что перевод планируется с февраля. Если это произойдёт, то к жителям Русского Брода «Скорая» будет ездить за 35 километров. Очевидно, что усложнится и оказание соответствующих услуг жителям соседних населённых пунктов.

Как пояснил Серёгин, причина — в кадровом голоде. Фельдшеры увольняются из-за низких зарплат. Также многие из них недовольны низким размером некоторых дополнительных выплат (даже по сравнению с медицинскими сёстрами).

ИА «Орелград»