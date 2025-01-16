УК заплатит орловцу за снег, упавший на машину

Орловский областной суд рассмотрел любопытное дело.

Автовладелец судился с управляющей компанией ООО «ДЭЗ №5 г. Орла». Инцидент произошёл в декабре 2023-го года. Тогда на «Ладу Гранту», принадлежащую мужчине, упали снег и наледь — с крыши дома по 4-й Курской, 2.

Автомобиль получил множество механических повреждений. После этого орловец подал в суд на коммунальщиков.

Первая инстанция вынесла решение в его пользу. Однако УК подала апелляцию. «ДЭЗ №5» пытался оправдаться тем, что снег и лёд упали на «Ладу» не прямо с крыши, а с «самовольно установленного козырька балкона» одной из квартир.

Однако облсуд постановил, что контроль за использованием балконов тоже входит в обязанности управляющей компании. В итоге первое решение оставили без изменений. Теперь ООО должно выплатить орловцу около 170 тысяч рублей.

Новость сообщили в пресс-службе Орловского областного суда.

ИА «Орелград»