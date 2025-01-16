В Орловской области похоронили сержанта Василия Суслова

Церемония прошла в Ливнах на аллее Героев Заливенского кладбища.

Василий Суслов скончался в Подольске от ран, полученных при участии в специальной военной операции. Мужчине было 45 лет.

Как пишет «Уездный город Ливны», Суслов родился в местной деревне Барково. Орловец не был мобилизован, а воевал по контракту. На СВО Василий Суслов сражался в штурмовой роте в качестве гранатомётчика.

«Сослуживцы отзываются о Василии как об исключительно храбром человеке. Не раз он спасал жизни своих боевых товарищей, вынося их раненых из боя», – пишет издание.

Известно, что орловец был награждён орденом Мужества и медалью «За спасение погибавших».

ИА «Орелград»