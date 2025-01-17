Орловским чиновникам приплатят за особые условия

В регионе вступили в действие поправки в местные законы.

Сразу несколько законов Орловской области начали действовать в обновленной редакции. В частности, вступили в силу поправки, внесенные в конце декабря депутатами Орловского облсовета в приложение к закону «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства». Так, скорректирована «Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, городских округов и муниципальных округов из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий Орловской области в сфере опеки и попечительства».

«Скорректированы размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной службы начальника отдела, заместителя начальника отдела, заведующего сектором, главного специалиста, обеспечивающих осуществление переданных государственных полномочий», – поясняют аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, которые провели обзор поправок.

Сообщается, что размер ежемесячной надбавки к должностному окладу начальника отдела за особые условия муниципальной службы увеличен: в муниципальном районе, городском и муниципальном округе Орловской области с численностью населения свыше 100 тысяч человек – со 150 до 180 процентов от должностного оклада; с численностью населения свыше 25 тысяч до 100 тысяч человек включительно – со 100 до 140 процентов от должностного оклада. Понятно, что максимальную надбавку в размере 180 процентов могут получить только соответствующие чиновники из Орла, поскольку это единственный город региона, численность населения которого превышает 100 тысяч человек.

Внесены изменения и в методику расчета нормативов для определения общего объема субвенции, предоставляемой муниципальным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий Орловской области в сфере трудовых отношений. Данные затраты рассчитываются в размере 15 процентов от годового фонда оплаты труда специалиста и начислений на годовой фонд оплаты его труда, а не в размере 40 процентов, как было установлено ранее.

«Ежемесячная надбавка к должностному окладу специалиста за особые условия муниципальной службы рассчитывается от должностного оклада специалиста и составляет: в муниципальных образованиях с численностью свыше 100 000 человек – 150 процентов; от 17 001 до 100 000 человек – 100 процентов; до 17 000 человек – 80 процентов. Ранее надбавка составляла 75 процентов от должностного оклада специалиста вне зависимости от численности населения муниципального образования», – добавили аналитики.

ИА “Орелград”