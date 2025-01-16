Орёлстат насчитал на Орловщине 256 видов птиц

47 из них занесены в Красную книгу Орловской области.

Об этом сообщили в официальных соцсетях орловского подразделения Федеральной службы статистики. Как оказалось, в нашем регионе представлены птицы из 50 семейств, относящихся к 18 отрядам.

По количеству видов доминируют воробьиные — здесь их насчитывается ровно 100 (и 22 семейства). Далее идут утиные (26 видов), бекасовые (24 вида) и славковые (19 видов).

Как отметили в Орёлстате, для возрождения 47 редких видов птиц, включённых в Красную книгу области, предпринимаются значительные усилия.

Например, в эту категорию входят чёрные аисты, орланы-белохвосты, скопы и кобчики. На Орловщине для данных видов обустраивают искусственные гнездовые платформы и гнездовые ящики.

ИА «Орелград»