Орёлстат насчитал на Орловщине 256 видов птиц

16.1.2025 | 10:40 Новости, Общество

47 из них занесены в Красную книгу Орловской области.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщили в официальных соцсетях орловского подразделения Федеральной службы статистики. Как оказалось, в нашем регионе представлены птицы из 50 семейств, относящихся к 18 отрядам.

По количеству видов доминируют воробьиные — здесь их насчитывается ровно 100 (и 22 семейства). Далее идут утиные (26 видов), бекасовые (24 вида) и славковые (19 видов).

Как отметили в Орёлстате, для возрождения 47 редких видов птиц, включённых в Красную книгу области, предпринимаются значительные усилия.

Например, в эту категорию входят чёрные аисты, орланы-белохвосты, скопы и кобчики. На Орловщине для данных видов обустраивают искусственные гнездовые платформы и гнездовые ящики.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования