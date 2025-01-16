Орловским лесникам подняли оклады

Поправки в положение об оплате труда внесли областные власти.

Правительство региона постановлением №906 внесло изменения в «Положение об оплате труда работников казенных учреждений Орловской области – лесничеств, подведомственных управлению лесами». Поправки внесены и в ряд других документов: «Примерное положение об оплате труда работников автономных учреждений Орловской области, подведомственных управлению лесами», «Порядок оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Орловской области, подведомственных управлению лесами». Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Из него следует, что выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в размерах, определенных локальным нормативным актом учреждения, но не более одного месячного денежного содержания. Ранее размер указанной выплаты не мог превышать 30 процентов оклада, а на работах по тушению пожаров – 100 процентов оклада. Премирование по итогам работы за месяц осуществляется в размере до одного месячного денежного содержания, а не до одного оклада, как было установлено ранее.

«Порядок оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Орловской области, подведомственных Управлению, дополнен положением, согласно которому средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера, – сообщают аналитики. – Размер средств из внебюджетных источников, направляемых на оплату труда, определяется учреждением самостоятельно».

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителей учреждений и их заместителей устанавливаются в размере до одного месячного денежного содержания, а не до одного оклада, как было установлено ранее. Кроме того, поправками увеличены размеры должностных окладов работников казенных учреждений Орловской области – лесничеств, работников автономных учреждений, руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Орловской области, подведомственных управлению лесами.

Напомним, что в декабре работники лесного хозяйства Орловской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину в преддверии проведения его прямой линии. Они пожаловались на низкие зарплаты, на уход квалифицированных специалистов и высокий средний возраст работников. Согласно приведенной ими статистике, заработок работников лесного хозяйства более чем в 2 раза уступает средней зарплате по стране.

Через неделю после публикации ролика управление лесами сообщило, что зарплата лесников Орловской области будет увеличена, а рост составит 19,3 процента от расчетной величины на 2024 год. Кроме этого, сообщало ведомство, с октября работникам лесничеств проиндексированы оклады на 5,1 процента.

ИА «Орелград»