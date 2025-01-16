Орловцев финансово мотивируют на борьбу с вандалами

16.1.2025 | 12:00 Закон и порядок, Новости

Администрация Орла готова выплачивать вознаграждение за информацию.

Фото: oreltimes.ru

Мэрия объявила о старте новой программы «Активный гражданин». Жителям областного центра предлагается проявить гражданскую позицию и получить за это деньги.

Чтобы стать участником программы, нужно запечатлеть на фото или видео человека, который занимается противоправной деятельностью. Например, повреждает остановки общественного транспорта, дорожные знаки, ограждения, светофоры или фонари.

Кроме того, мэрию интересует фиксация случаев, когда транспортные средства создают помехи в движении, портят или загрязняют дорожное покрытие, а также окружающую среду. Важно, чтобы на фото или видео было чётко видно лицо нарушителя или номер автомобиля.

Затем в мэрию через официальный сайт нужно направить соответствующее заявление, приложив к нему снимок или ролик. Если администрация сочтёт информацию полезной, заявителя ждёт денежное вознаграждение — 5 тысяч рублей (а также официальная благодарность).

Выплата денег и выдача благодарностей будет происходить единоразово – в начале следующего года. Мэрия сама выйдет на связь с самыми «активными гражданами» и сообщит им точное время и место встречи.

ИА «Орелград»


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