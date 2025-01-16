Новосильскую ЦРБ заставили заплатить по счетам

16.1.2025 | 12:45 Новости

Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение выявила Новосильская межрайонная прокуратура. Ведомство проверяло соблюдение законов в сфере ЖКХ.

Оказалось, что Новосильская центральная районная больница не расплатилась с МУП «Тепловодсервис» – за поставленные ресурсы. Размер задолженности составил около 650 тысяч рублей.

До суда дело не дошло. Прокуратура внесла главе медицинского учреждения представление об устранении нарушений. После этого ЦРБ погасила задолженность.

Ранее стало известно, что УК заплатит орловцу за снег, упавший на машину.

ИА «Орелград»


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