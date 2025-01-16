Орловцы могут получить субсидии на тепло

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в «Порядок предоставления гражданам ежемесячной субсидии на оплату коммунальной услуги по отоплению жилых помещений». В первоначальной редакции данный документ был принят еще в декабре 2015 года. Поправки внесены в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. По сути, изменения коснулись только сроков – право на получение указанных субсидий продлено на весь 2025 год.

«В срок до 20 января 2026 года получатели субсидии, оплачивающие коммунальную услугу по отоплению по показаниям общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, обязаны представить в учреждение социальной защиты населения документы, подтверждающие размеры фактически внесенных платежей за отопление за период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года, за который им была предоставлена субсидия», – говорится также в одном из обновленных пунктов постановления, которое вступило в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Тем временем Орловское региональное отделение Ассоциации юристов России разъяснило порядок оформление и получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующая памятка опубликована а сайте организации в рамках проекта «Копилка правовой помощи», реализуемого при поддержке администрации губернатора и правительства Орловской области. Из нее следует, что субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – это имеющая целевое назначение полная или частичная оплата предоставляемых гражданам жилого помещения и коммунальных услуг из бюджета соответствующего уровня.

«Оформить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут жители нашего региона, чьи расходы по данным статьям составляют более 10 процентов от общего дохода семьи, – объясняют юристы. – Размер субсидии рассчитывается индивидуально в каждом случае, исходя из регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи, численного состава семьи заявителя и совокупного дохода. Состав членов семьи заявителя определяется на основании положений Жилищного кодекса РФ».

А ассоциации обращают внимание на то, что поднаниматели и временные жильцы не приобретают самостоятельного права пользования жилым помещением, поэтому субсидия им не положена. В совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина, указанный выше, включаются все выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка, выходное пособие, пенсии, стипендии. Учитываются также выплаты, предоставляемые в качестве мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, доходы от сдачи жилья в поднаем, средства, выделяемые опекунам на содержание их подопечных и так далее.

Субсидия предоставляется: пользователям жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда; нанимателям жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде; членам жилищного или жилищно-строительного кооператива; собственникам жилья. субсидия не предоставляется в случае наличия задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась не более чем за последние 3 года. Причем задолженность должна быть установлена на основании судебного решения, вступившего в законную силу.

«При этом в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 указывается, что само по себе наличие такой задолженности не может служить безусловным основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки и в случае судебного спора необходимо исследовать все обстоятельства, относительно ее образования и погашения. При наличии уважительных причин возникновения задолженности в предоставлении мер социальной поддержки не может быть отказано», – подчеркнули юристы.

ИА «Орелград»