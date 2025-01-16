Орловских школьников готовят к итоговому собеседованию

16.1.2025 | 9:20 Новости, Образование

В Орле прошел мастер-класс по использованию автоматизированной информационной системы.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Мастер-класс «Использование автоматизированной информационной системы WEB ИС-9 при проведении итогового собеседования по русскому языку в 2025 году» провел Регионального центра оценки качества образования. Как пояснили в ведомстве, мероприятие организовано в рамках подготовки к проведению итогового собеседования, которое предстоит пройти ученикам 9 классов. Участниками мастер-класса стали муниципальные координаторы, ответственные за проведение государственной итоговой аттестации (ГИА-9), руководители государственных и негосударственных образовательных организаций, участвующих в проведении итогового собеседования в 2025 году, а также технические специалисты.

Они отработали на практике работу новой технологии внесения результатов участников итогового собеседования через веб-ресурс. «Для девятиклассников процедура проведения итогового собеседования не изменилась. Изменилась технология: не будут использоваться бланки итогового собеседования, теперь каждая школа результаты участников сразу вносит на веб-ресурс. Это позволит ускорить процесс обработки результатов итогового собеседования», – пояснила заместитель директора Регионального центра оценки качества образования Светлана Тихоновская.

Итоговое собеседование пройдет 12 февраля 2025 года. Речь в данном случае идет об основном сроке этого испытания. А дополнительный период в этом году предусматривает два срока проведения. Так, первый из них назначен на 12 марта 2025 года, а второй – на 21 апреля 2025 года. А уже 22 апреля стартует досрочный период сдачи девятиклассниками экзаменов (ОГЭ). В этот день они смогут сдать экзамен по математике, а 25 апреля – по русскому языку. Основной период сдачи ОГЭ стартует 21 мая с экзамена по иностранным языкам (устная часть).

ИА «Орелград»


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