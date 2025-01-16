Орловцы попросили построить новый храм

16.1.2025 | 15:21 Новости, Общество

С такой просьбой они обратились к главе Орловского муниципального округа.

Фото: vk.com/orlmo

Александр Черных провёл первый в этом году личный приём граждан. Как сообщают в официальных соцсетях муниципального образования, один из вопросов оказался связан с религией.

Известно, что храм хотят построить в селе Образцово. По словам Черных, сейчас идёт работа по подготовке земельного участка под строительство. Другие подробности пока не известны.

Также на приём пришёл житель деревни Овсянниково. Орловец попросил главу округа одобрить решение об установке мемориальной доски на фасаде местной школы. Его просьбу удовлетворили. Доска будет напоминать об орловских героях, отдавших свои жизни за Родину.

Кроме того, мать участника СВО обратилась к Черных с просьбой оказать поддержку командиру группы спецназа. Чиновники пообещали выполнить задачу в кратчайшие сроки.

Также был рассмотрен вопрос о дорожном ремонте в селе Плещеево (по Набережной улице). Работы проведут по программе летнего содержания дорог.

ИА «Орелград»


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