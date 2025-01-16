Орловским почётным работникам заплатят по 10 тысяч

Речь идёт о единовременной выплате.

Соответствующее постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Такой суммой поощрят орловцев, которые удостоятся званий в этом году. Несмотря на инфляцию, по сравнению с минувшим годом размер выплаты не изменился.

Поддержка полагается лицам, которых на региональном уровне признают «Почётными машиностроителями», «Почётными работниками торговли», «Почётными работниками транспорта», «Почётными работниками здравоохранения» и так далее. Всего в списке 23 варианта званий.

Отметим, что денежная выплата к таким званиям полагается с 2015-го года. Также почётные работники получают нагрудный знак установленного образца и соответствующее удостоверение.

ИА «Орелград»