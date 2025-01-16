Орловец устроил дебош, но ранил сам себя

Пришлось вызывать и орловскую Росгвардию, и «Скорую помощь».
Инцидент произошёл накануне. Местом задержания стал «спортклуб» на улице Комсомольской. Как сообщают в соцсетях, это место, где принимают букмекерские ставки.
Росгвардию вызвал знакомый дебошира. Он рассказал, что мужчина находится в нетрезвом состоянии и угрожает окружающим ножом.
Как сообщают «Орловские новости», ссылаясь на орловское управление ведомства, подозреваемым в нарушении порядка оказался 36-летний мужчина. У него изъяли «схожий с ножом предмет».
Также Росгвардии пришлось звонить ещё и в «Скорую» – хулиган нанёс сам себе ножевые ранения. Это случилось ещё до приезда сотрудников силового ведомства.
В свою очередь, Управление МВД по Орловской области сообщает, что сейчас участковый уполномоченный полиции проводит необходимые мероприятия и устанавливает все обстоятельства произошедшего инцидента.
ИА «Орелград»