Орловец устроил дебош, но ранил сам себя

Пришлось вызывать и орловскую Росгвардию, и «Скорую помощь».

Инцидент произошёл накануне. Местом задержания стал «спортклуб» на улице Комсомольской. Как сообщают в соцсетях, это место, где принимают букмекерские ставки.

Росгвардию вызвал знакомый дебошира. Он рассказал, что мужчина находится в нетрезвом состоянии и угрожает окружающим ножом.

Как сообщают «Орловские новости», ссылаясь на орловское управление ведомства, подозреваемым в нарушении порядка оказался 36-летний мужчина. У него изъяли «схожий с ножом предмет».

Также Росгвардии пришлось звонить ещё и в «Скорую» – хулиган нанёс сам себе ножевые ранения. Это случилось ещё до приезда сотрудников силового ведомства.

В свою очередь, Управление МВД по Орловской области сообщает, что сейчас участковый уполномоченный полиции проводит необходимые мероприятия и устанавливает все обстоятельства произошедшего инцидента.

ИА «Орелград»