В Орле фиктивные медосмотры привели к уголовным делам

Орловское управление СКР возбудило их в отношении шести жителей города.

В зависимости от конкретных действий они проходят по статьям «дача взятки» и «получение взятки», а также «коммерческий подкуп».

Как сообщили в ведомстве, предварительно установлено, что четверо фигурантов (руководство и сотрудники одного из медцентров Орла) создали организованную и устройчивую преступную группу. Она занималась заключением контрактов на прохождение медосмотров — которые, по факту, не исполнялись, но оплачивались. Документы подписывали как с бюджетными учреждениями, так и с коммерческими организациями.

Например, в период с 2021-го по 2024-й годы участники группы заплатили, в общей сложности, 142 тысячи рублей заместителю начальника управления эксплуатации зданий одного из вузов. В обмен на это он способствовал заключению таких договоров. Фактически же медицинские комиссии для сотрудников и учащихся вуза не проводились.

Также в 2024-м исполнительный директор одной из служб такси города Орла получил от участников группы 150 тысяч рублей. Благодаря этому медицинский центр победил на торгах и смог заключить нужные ему контракты.

Как уточнили в Управлении МВД по Орловской области, в последнем случае человек, принимавший взятку, выступал в роли посредника. В итоге медцентр заключил контракт на проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей — на общую сумму около 640 тысяч рублей.

Преступления выявлены сотрудниками регионального УМВД в результате оперативных и розыскных, а также проверочных мероприятий. В настоящее время подозреваемые помещены под домашний арест. В помещении центра и по местам жительства фигурантов проведены обыски. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»