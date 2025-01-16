Орловщина сократила демографический разрыв

Отмечено снижение разницы между смертностью и рождаемостью.

Демографическая ситуация в Орловской области в январе-октябре 2024 года, как и в предыдущие месяцы, характеризовалась естественной убылью населения. По данным Орелстата, определяющим фактором процесса депопуляции является превышение числа умерших над числом родившихся, составившее за 10 месяцев 2024 года 2,4 раза. В областном центре ситуация чуть лучше – за отчетный период времени в городе родился 1621 человек и умерло 3729 человек. Таким образом, число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза.

Разрыв по-прежнему выглядит пугающим, но стоит отметить, что он немного сократился по сравнению с предыдущими периодами. Так, по итогам трех кварталов 2024 года в целом по Орловской области смертность превысила рождаемость в 2,5 раза, в городе Орле – в 2,4 раза. По данным Орелстата, за январь-октябрь 2024 года в регионе родился 3841 ребенок (в 2023 году – 3879 детей), а умерло 9311 человек (в 2023 году – 9118 человек).

Таким образом, только по естественным причинам за отчетный период времени Орловская область потеряла 5470 человек. Годом ранее естественная убыль населения составляла 5239 человек. Стоит обратить внимание на рост уровня младенческой смертности. Если в январе-октябре 2023 года в регионе была зафиксирована смерть 16 младенцев, не проживших и 12 месяцев, то в январе-октябре 2024 года число таких умерших выросло до 21.

В Орелстате также отметили, что в январе-октябре 2024 года на каждую тысячу заключенных браков приходилось 729 разводов. Для сравнения, в январе-октябре 2023 года – 702 развода. По оценке статистиков, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составляла 692,5 тысячи человек, в том числе городское – 460,8 тысячи человек (67 процентов), сельское – 231,7 тысячи человек (33 процента). За 2023 год численность постоянного населения Орловской области сократилась за год на 7,8 тысячи человек, или на 1,1 процента.

То есть, демографическая ситуация и год назад, и сейчас характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. Коэффициент естественной убыли в 2023 году, кстати, составил минус 9,1 промилле против минус 10,2 промилле годом ранее. Число родившихся в 2023 году сократилось на 6,9 процента по отношению к 2022 году. Коэффициент рождаемости в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизился на 5,1 процента и составил 6,6 промилле. Правда, и коэффициент смертности сократился тогда на 8,6 процента и составил 15,7 промилле.

По предварительной оценке, среднегодовая численность постоянного населения Орловской области в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократится на 7,3 тысячи человек и составит 689,1 тысячи человек. При этом власти ожидают, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом коэффициент рождаемости увеличится на 1,2 процента и составит 6,7 промилле, а коэффициент смертности сократится и составит 15 промилле против 15,7 промилле годом ранее. Есть вероятность того, что число умерших превысит число родившихся «всего» в 2,2 раза.

ИА «Орелград»