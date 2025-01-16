Орловским безработным обещают пособие до 14 742 рублей

Таким будет максимальный размер пособия в 2025 году.

В Орловской области в 2025 году минимальный размер пособия по безработице составит 1728 рублей, а максимальный размер – 14 742 рубля. Об этом информирует пресс-служба губернатора. Впрочем, на максимальное пособие смогут рассчитывать далеко не все. Его размер зависит от стажа работы, размера предыдущего заработка и причины увольнения. «Пособие рассчитывается по следующей схеме: 75 процентов от среднего заработка ― первые три месяца и 60 процентов ― следующие три месяца. Для определения среднего заработка в расчет берутся три месяца, предшествующие месяцу увольнения», – уточнили в пресс-службе губернатора.

По данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, к концу ноября 2024 года в органах службы занятости населения региона состояли на учете 1,2 тысячи граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них 1000 человек имели статус безработного, в том числе 800 человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец ноября 2024 года составил 0,3 процента.

В ноябре 2024 года получили статус безработного 302 человека, или на 6 процентов больше, чем в ноябре 2023 года. Такие данные привел Орелстат. Трудоустроено за месяц было 133 человека, что в 1,5 раза меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. «В ноябре 2024 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 8 человек», – добавили статистики.

По прогнозам правительства региона, в 2042 году уровень фиксированной безработицы в Орловской области будет составлять 0,2 процента экономически активного населения. Численность зарегистрированных безработных в конце 2042 года составит 1000 человек, или 76,9 процента относительно 2023 года. «Реализация программных мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда и содействию занятости населения будет способствовать сокращению безработицы», – считают областные власти.

ИА «Орелград»