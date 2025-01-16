Стал известен размер выплат награжденным орловскими медалями

Величина единовременного денежного поощрения останется такой же, как и в 2024 году.

Губернатор Андрей Клычков двумя указами установил размеры единовременного денежного поощрения граждан, награжденных знаком отличия регионального уровня. Согласно первому указу, сумма поощрения за получение знака отличия «За заслуги перед Орловской областью» I степени составит 30 тысяч рублей, II степени – 20 тысяч рублей. Она не изменится по сравнению с 2023 и 2024 годами.

«Данный знак является формой поощрения граждан и коллективов организаций за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии региона, научно-исследовательской деятельности, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и благотворительной деятельности», – уточнили ранее в пресс-службе губернатора.

Вторым указом глава региона установил размер единовременного денежного поощрения граждан, награжденных знаком признания особых заслуг перед Орловской областью «Гордость и Слава Орловщины». В 2025 году он составит 50 тысяч рублей, ровно столько же, сколько в 2023 и 2024 годах. Знак «Гордость и Слава Орловщины» был учрежден указом губернатора от 30 декабря 2021 года №666.

«Это высшая награда губернатора Орловской области за особые достижения в социально-экономическом, научно-техническом и промышленном развитии региона, государственном и муниципальном управлении, защите прав человека, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и иных областях деятельности, направленной на достижение благополучия и процветания Орловской области», – сообщается на сайте администрации региона.

По условиям, таким знаком награждаются граждане Российской Федерации, ранее награжденные государственными наградами РФ или государственными наградами СССР. Например, в декабре 2024 года губернатор Андрей Клычков вручил награду «Гордость и Слава Орловщины» ректору МГУ им. Ломоносова Виктору Садовничему. А в августе 2023 года таким же знаком был награжден председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, член Президиума Верховного суда РФ, председатель судебного состава Верховного суда РФ, уроженец Орловской области Николай Тимошин.

ИА «Орелград»