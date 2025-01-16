В Орле назвали самые раздражающие маршрутки

Их работу обсудят на заседании комитета Горсовета по транспорту.

Об этом рассказал спикер городского парламента Василий Новиков.

По его словам, наибольшее количество жалоб собрали автобусные маршруты №20 («Улица Емлютина – Улица Емлютина»), №34 (ТМК «МегаГринн» – Санаторий «Лесной»») и №59 («Улица Емлютина – Станция «Лужки»»). Также многие орловцы недовольны обслуживанием маршрутов №15 («Кольцо ТМК «Гринн» – Южный переулок») и №48 («Госуниверситет – Южный переулок»).

Отметим, что 15-й маршрут уже обращал на себя внимание и Администрации Орла, и «Общероссийского народного фронта». Также ОНФ сообщало и о проблемах с маршрутом №48.

Кроме того, Новиков рассказал, что депутаты обсудят и тему вывоза мусора. В частности, ситуацию с домом по Зареченской, 4. Как пояснил спикер городского парламента, мусор не вывозили отсюда с 5 января.

Профильные комитеты начнут работу на следующей неделе.

ИА «Орелград»