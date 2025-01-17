Экс-депутата Госдумы от Орловщины Четверикова будут судить заочно

Следственный комитет России завершил следствие по делу хозяина «Орловского бройлера».

Как сообщили в ведомстве, Александра Четверикова считают виновным в растрате и мошенничестве (статьи 160 и 159 УК РФ).

Ещё в 2021-м году бизнесмена объявили в розыск. По данным СКР, он находится в Бельгии. Суд состоится в заочном режиме.

По версии следствия, в период с 2009-го по 2013-й годы Четвериков, владея контрольным пакетом акций ОАО «Чувашский бройлер» (через третьих лиц), давал незаконные указания директору этого предприятия. ОАО заключало договора с фирмами, которые не вели реальной деятельности, на заведомо безвозвратные займы и на соответствующие финансовые перечисления. Таким образом оказалось растрачено около 101 миллиона рублей.

Также Четвериков обвиняется в хищении около 54 миллионов рублей у омского АО «Логистическая компания «Зерно Сибири»». Бизнесмен входил в совет его директоров. Хищением занималась группа из четырёх человек (под видом внесения платы за фиктивные поставки зерна).

Александр Четвериков избирался в Госдуму трижды — от Орловской и Курской областей. В нашем регионе ему принадлежали птицефабрики «Орловская» и «Нарышкинская». Позднее их преобразовали в ОАО «Орловский бройлер» и ООО «Орловские зори», а ещё позднее включили в состав холдинга «Красная поляна». В настоящее время оба предприятия признаны банкротами.

ИА «Орелград»