Из Орла на СВО передали швейные машинки

Их используют для пошива изделий, предназначенных для бойцов.

Добровольцы из объединения «Вместе сдюжим» доставили несколько швейных аппаратов на луганское направление.

Ранее, ещё в минувшем году, они получили эти машинки от Президентской академии в Орле. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Волонтёры сами шили на них изделия для бойцов – подсумки-сбросники для отработанных магазинов, подгранатники, носилки, тактические кровоостанавливающие турникеты, специальные варежки без пальцев и тёплые носки. Теперь они поделились техникой с теми, кто выполняет похожую работу непосредственно в зоне СВО.

Объединение «Вместе сдюжим», помогая спецоперации, работает в нескольких направлениях. Так, здесь плетут маскировочные сети, а также обжигают карабины, чтобы убрать блеск, служащих наводкой для вражеских снайперов.

ИА «Орелград»