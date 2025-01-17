В Орловской области вырубили 10 гектаров елей

17.1.2025 | 11:00 Новости, Общество

Это произошло в Покровском районе.

Фото: newsorel.ru

Вырубку сделали на территории села Дросково. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Как рассказали местные жители, ели сажали «всем миром» около 20 лет назад. Деньги на это выделялись из федерального бюджета.

Рядом с участком находятся святой источник и купель.

Сейчас некоторые местные жители планируют направить обращение к ответственным чиновникам. Идёт сбор подписей.

В администрации района пояснили, что данный участок сдали в аренду коммерческой организации. Это сделали через аукцион. Причём на землю оказалось несколько претендентов.

Участок сдан именно для использования по назначению — то есть для сельского хозяйства.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования