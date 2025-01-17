В Орловской области вырубили 10 гектаров елей

Это произошло в Покровском районе.

Вырубку сделали на территории села Дросково. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Как рассказали местные жители, ели сажали «всем миром» около 20 лет назад. Деньги на это выделялись из федерального бюджета.

Рядом с участком находятся святой источник и купель.

Сейчас некоторые местные жители планируют направить обращение к ответственным чиновникам. Идёт сбор подписей.

В администрации района пояснили, что данный участок сдали в аренду коммерческой организации. Это сделали через аукцион. Причём на землю оказалось несколько претендентов.

Участок сдан именно для использования по назначению — то есть для сельского хозяйства.

ИА «Орелград»