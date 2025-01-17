Льготник 10 месяцев вынуждено платил за бесплатные лекарства

Платное лечение пациента обернулось очередным иском к департаменту здравоохранения.

В Орловской области по-прежнему не решена проблема своевременного обеспечения льготников лекарствами за счет бюджета. Об этом говорят результаты очередного судебного процесса, прошедшего в регионе. Он прошел в Хотынце, ответчиком в деле традиционно выступил региональный департамент здравоохранения. Иск подала прокуратура, действовавшая в интересах местного жителя. Надзорное ведомство просило суд обязать департамент здравоохранения выплатить гражданину компенсацию морального вреда и стоимость материальных затрат на приобретение жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Как сообщает Хотынецкий районный суд, ранее прокуратурой была проведена проверка по обращению гражданина, попросившего об оказании содействия в возмещении морального вреда. Он является льготников, имеющим право на получение бесплатно лекарственных препаратов за счет средств регионального бюджета. Однако, как было установлено в рамках судебного процесса, льготника обеспечивали необходимыми по жизненным показаниям лекарственными средствами с грубым нарушением сроков отпуска медицинских препаратов.

«В связи с ненадлежащим обеспечением лекарственными препаратами он был вынужден покупать их за собственные средства, – констатирует пресс-служба районного суда. – За 10 месяцев 2024 года он израсходовал на покупку лекарств 27 973 рубля 95 копеек. Данный факт был установлен в судебном заседании. Суд пришел к выводу, что бездействием ответчика, выразившимся в ненадлежащем обеспечении истца лекарственными препаратами, создается угроза жизни и причиняется вред его здоровью».

Решение было вынесено в пользу льготника, как это происходит в 99 процентах подобных случаев. Суд обязал департамент здравоохранения Орловской области возместить льготнику стоимость материальных затрат в размере 27 973 рубля 95 копеек и компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей. Аналогичный процесс завершился и в Дмитровском районе. По сообщению прокуратуры Орловской области, в рамках прокурорской проверки было установлено, что мужчина, страдающий тяжелым онкологическим заболеванием, не был своевременно обеспечен жизненно необходимым лекарственным препаратом.

«В связи с необходимостью непрерывного приема лекарства заявитель вынужден был приобрести его за счет собственных средств, потратив 256 тысяч рублей, – отметили в надзорном ведомстве. – В целях восстановления законности прокурор района обратился в суд с заявлением об обязании регионального департамента здравоохранения возместить инвалиду средства, затраченные на самостоятельное приобретение лекарства. Судом требования прокурора удовлетворены. После прокурорского вмешательства права инвалида восстановлены».

ИА “Орелград”