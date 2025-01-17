Орловчанку осудили за фиктивную регистрацию мигрантов

Обстоятельства данного уголовного дела суд посчитал исключительными.

Как сообщает пресс-служба Кромского районного суда Орловской области, вынесен обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Ее наказали за фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено по статье 322.2 Уголовного кодекса РФ, причем в нем фигурировало три эпизода преступной деятельности.

«Своими умышленными действиями, непосредственно направленными на создание условий для незаконного пребывания граждан на территории Российской Федерации, осужденная нарушила требования «Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», – уточнили в пресс-службе районного суда.

По его мнению, тем самым местная жительница лишила возможности сотрудников ОМВД России по Кромскому району, а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов, осуществлять контроль за соблюдением указанных выше правил. С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, признанных судом исключительными, виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей, что меньше официально установленного нижнего предела. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

В пресс-службе суда напомнили, что согласно новой редакции Федерального закона № 383-ФЗ санкция за описанное преступление предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет. В качестве альтернативы осужденному могут присудить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

При наиболее отягчающих вину обстоятельствах также возможно лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

ИА “Орелград”